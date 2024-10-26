Журналистка заявила о бегущих в Россию из-за Зеленского украинцах

Журналистка Панченко заявила о бегущих в Россию из-за Зеленского украинцах
Из-за политики Владимира Зеленского жители Украины переезжают в Россию. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).
По ее словам, украинцы переезжают как в Европу, так и в новые российские регионы.
Как указала Панченко, причиной этого является проводимая Зеленским политика.
"Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет "украинизации", - подчеркнула она.
Журналистка заметила, что там можно разговаривать и на русском, и на украинском языках.
Ранее глава образовательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик сообщила, что с 2022 года более миллиона украинских школьников покинули страну.