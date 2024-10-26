Трамп раскритиковал процесс вывода войск из Афганистана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством из Вьетнама, когда морякам на военных кораблях пришлось сбрасывать в воду вертолеты, чтобы эвакуировать людей. Об этом Трамп сказал в интервью для подкаста Джо Рогана.

«То, как они выходили из Афганистана, когда люди падали с самолетов... это было хуже, чем во Вьетнаме, где падали вертолеты», — заявил Трамп.

По его словам, ситуация с выводом войск из Афганистана была ужасна, и причин этому не было.

Трамп имел в виду эвакуацию американцев из Сайгона в 1975 году, когда войска Северного Вьетнама приблизились к городу. На авианосцах не хватало мест, и военным пришлось сбрасывать вертолеты в воду.

В интервью Трамп также сказал, что его самой большой ошибкой во время пребывания в Белом доме был прием на работу «плохих или нелояльных людей». Кроме того, экс-президент повторил заявления о том, что выборы 2020 года в США были сфальсифицированы.