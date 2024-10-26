Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, у "иностранной агентуры" есть срочное задание вовлечь республику в боевые действия. Его слова приводит "Sputnik.Ближнее зарубежье".

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"У нас очень простой выбор: или мы выбираем правительство, которое будет служить вам, народу Грузии, грузинскому обществу, заботиться о стране, либо выбираем агентуру иностранного государства, которая будет выполнять только указания из-за границы", - заявил он.

25 октября британское издание Financial Times писало, что столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов "почти неизбежны", поскольку и правительство, и оппозиция рассчитывают на победу.

В правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" нынешние выборы назвали крайне важными для страны. С точки зрения властей, люди будут выбирать между миром и превращением Грузии в полигон. При этом президент республики Саломе Зурабишвили и оппозиция обвиняют "Грузинскую мечту" в "пророссийской политике". По их версии, выборы будут референдумом за Евросоюз или Россию.