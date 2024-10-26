Додик: западные банки оккупировали Боснию и Герцеговину

Восемь из девяти банков, расположенных на территории Боснии и Герцеговины, являются западными. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

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По его словам, Запад установил в стране систему корреспондентских банков, через которые идут все финансовые потоки, движущиеся в Боснию и Герцеговину или из нее.

"Восемь из девяти банков, которые у нас находятся, являются иностранными. . Это своеобразная оккупация", — сказал Додик.

26 октября он заявил, что страны Запада стремятся осуществить в Республике Сербской цветную революцию. Додик отметил, что все эти попытки нацелены на то, чтобы сместить демократически выбранного лидера и внести хаос в общество. По его словам, на сегодняшний день возможность организации цветной революции в Республике Сербской исключена.

В августе сообщалось, что Додику стали поступать многочисленные угрозы, из-за чего политик начал опасаться за свою жизнь. По словам источника ТАСС, против президента Республики Сербской и других сербских лидеров развернули травлю в СМИ.