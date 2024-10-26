В Грузии заявили о первой драке на избирательном участке
Стычка произошла в городе Зугдиди на одном из избирательных участков. Грузинские оппозиционные телеканалы обвинили в драке представителя партии «Грузинская мечта», сообщает РИА Новости.
«Сторонник "Грузинской мечты" Георгий Джикия физически нападает на наблюдателей и членов избирательного округа», — сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».
Чем вызван конфликт, и что ему предшествовало — не сообщается.
Опубликовано видео с участка.
В субботу в Грузии начались выборы в парламент.
ЦИК сообщил, что в выборах могут участвовать 3 508 294 гражданина. Партии смогут попасть в парламент, если преодолеют барьер в 5%.
Выборы проходят в сложной политической обстановке: прозападные оппозиционеры противостоят партии «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.
Власти Грузии заявили о готовящемся путче после всенародного волеизъявления.