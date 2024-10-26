Стычка произошла в городе Зугдиди на одном из избирательных участков. Грузинские оппозиционные телеканалы обвинили в драке представителя партии «Грузинская мечта», сообщает РИА Новости.

«Сторонник "Грузинской мечты" Георгий Джикия физически нападает на наблюдателей и членов избирательного округа», — сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Чем вызван конфликт, и что ему предшествовало — не сообщается.

Опубликовано видео с участка.

В субботу в Грузии начались выборы в парламент.

ЦИК сообщил, что в выборах могут участвовать 3 508 294 гражданина. Партии смогут попасть в парламент, если преодолеют барьер в 5%.

Выборы проходят в сложной политической обстановке: прозападные оппозиционеры противостоят партии «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.

Власти Грузии заявили о готовящемся путче после всенародного волеизъявления.