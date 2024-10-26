Премьер-министр Грузии проголосовал на парламентских выборах и назвал их референдумом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кобахидзе сравнил эти выборы с референдумом. «Референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим», — заявил он. Премьер-министр добавил, что, согласно ожиданиям, уровень поддержки правящей партии населением составит 60 процентов.

Также свой голос на парламентских выборах Бидзина Иванишвили. Он заявил, что стране предстоит несложный выбор.

«Или мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, грузинскому обществу, нашей родине, будет заботиться о стране, или выбираем иностранную агентуру, которая будет выполнять лишь задания иностранного государства», — заключил политик.

Голосования на парламентских выборах началось утром 26 октября. Отмечается, что в качестве избирателей в них примут участие более 3,5 миллиона граждан.