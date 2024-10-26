Киев требует от США разрешения на удары по российским танкерам с нефтью. Однако Вашингтон пока не дает согласия из-за переживаний о возможном росте цен на нефть особенно перед выборами 5 ноября.

«Взрывая нефтеперерабатывающие заводы, Киев пока воздерживается от нападения на российские объекты экспорта сырой нефти. Однако, если Украина почувствует большее давление на поле боя в ближайшие месяцы, эти перчатки могут быть сняты», — передает американская газета The Wall Street Journal.

Там указали, что фактически Киев имеет возможность нанести удары по нефтяным объектам России через Черное море, однако пока воздерживается от подобных действий.

Украинский сборщик средств, предоставляющий беспилотники военным, Сергей Стерненко отметил, что удары по российским нефтяным экспортным терминалам могут рассматриваться как форма экономических санкций. По его словам, продолжающаяся продажа российской нефти странам, таким как Индия, создает финансовую поддержку для Кремля со стороны США. Он добавил, что для Украины это война на выживание, поэтому необходимо уничтожить все, что помогает России в конфликте.

Ранее СМИ писали, что Украина якобы готовит «грязную бомбу» для нанесения удара по Москве. По словам замглавы Совфеда РФ Дмитрия Медведева, у Киева есть сырье, технологии и специалисты для изготовления такого оружия, передает «Национальная служба новостей». Однако, белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Украина перестанет существовать, если решится на подобный шаг, передает RT.