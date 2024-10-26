В Грузии заявили о сигналах партнеров о перезагрузке отношений после выборов

Власти Грузии получили сигналы от западных партнеров о том, что отношения с республикой в скором будущем, после завершения парламентских выборов, будут перезагружены. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"К нам поступили очень хорошие сигналы, я имею в виду вчерашние сигналы. У нас невероятные сигналы, которые указывают на то, что отношения очень скоро перезагрузятся, раньше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду сигналы от наших стратегических партнеров, коммуникацию с нашими стратегическими партнерами", - сказал Кобахидзе.

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26 октября в Грузии проходят парламентские выборы. В них участвуют 18 партий, в том числе правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая находится у власти уже 12 лет. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Все депутаты будут избраны по пропорциональной системе. В Грузии и за ее пределами открыто более 3,1 тыс. избирательных участков. Правом голоса обладают около 3,5 млн граждан страны. Участки открылись в 08:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск).

Отношения ЕС, США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Минобороны США 5 июля сообщило о переносе на неопределенный срок запланированных на лето грузино-американских военных учений "Достойный партнер" из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в том числе Вашингтона, открыть второй фронт давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. ЕС заморозил€30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.