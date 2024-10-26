Утром в субботу 26 октября по всей Грузии начались парламентские выборы. Трем миллионам грузин следует решить, сохранять ли по инерции прозападный курс или выбрать самостоятельный путь развития, который неизбежно сблизит Тбилиси с Москвой. Правда ли, что оппозиция готовится захватить парламент штурмом, и если да, то где она взяла деньги на подготовку? В какой атмосфере грузинам предстоит сделать исторический выбор, разбирался репортер NEWS.ru.

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Как выглядит уличная агитация в Тбилиси

В субботу в Грузии открылись избирательные участки. Глава правительства, один из лидеров партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, как ожидается, проголосует в одном из предместий Тбилиси. Президент Саломе Зурабишвили — в центре старого Тбилиси, на улице, которую любят туристы. Президент уже предупредила, что после выборов ее отрешат от должности и посадят в тюрьму. Этому заявлению не следует удивляться: президент — по сути лидер оппозиции. Хотя в годы правления президента Михаила Саакашвили она поссорилась с ним, теперь Зурабишвили превратилась в духовного лидера сторонников экс-президента.

Уличная агитация интегрирована в осеннем Тбилиси так, что не бросается в глаза. Крупное изображение на борту автобуса цифр 5 или 9, фото трех-четырех улабающихся человек рядом — это не номер маршрута, а отсылка к избирательному бюллетеню. Там — десятки партий, поэтому политтехнологи делают ставку на номер той или игой политической силы в бюллетене, не всегда надеясь, что горожанин запомнит название.

В пятницу в Грузии был объявлен день тишины и к этому моменту плакаты с заборов и фонарей почти исчезли. Такое впечатление, что их старательно соскребли дворники. На одном из фонарей в центре Тбилиси уцелел небольшой плакат с улыбающимся лысым оппозиционером, на лице которого остались следы от ногтей. Вероятно, дворник пытался содрать наклейку, но не смог и «в отместку» прижег лысину кандидата бычком сигареты.

В целом признаков приближения второй «розовой революции» в Тбилиси не видно. Магазины, кофейни и рестораны заполнены народом. Родители гуляют с детскими колясками. Кошки сидят на обшарпанных ступеньках зданий еще советских или даже царских времен постройки.

При этом свободы в Тбилиси, похоже, даже слишком много. Например, прямо в центре города, на книжном развале свободно продается «Майн кампф», правда, на английском языке. И полицейским, похоже, все равно.

Напомним: парламентские выборы в Грузии 26 октября аналитики считают историческими. В правящей партии «Грузинская мечта» их называют «референдумом между войной и миром», в оппозиции — «между европейским и пророссийским будущим».

Что говорят о выборах рядовые тбилисцы

Роман, молодой парень, работает поваром. Нельзя сказать, что Роман далек от политики: молодой человек женат на русской, а его дядя, занимавший высокий пост медиаиндустрии, уехал в Америку, где работает простым курьером.

«Конечно, мы помним, что была августовская война 2008 года. Для такой маленькой страны, как наша, это было большое потрясение. С другой стороны, Россия — все равно наш сосед, это огромная страна. Надо как-то налаживать отношения, — говорит Роман NEWS.ru. — В магазин зайдешь: больше половины товаров — из России. Сейчас вся экономика завязана на Россию».

После февраля 2022 года Грузия зарабатывает на транзите параллельного импорта, который идет через ее территорию в Россию. Это подстегнуло ее экономический рост. Уровень жизни большинства грузин и так рос с тех пор, как «Мечта» отстранила Саакашвили от власти, а с тех пор, как Запад ввел антироссийские санкции, рост благосостояния ускорился, отмечает Роман.

Какие лозунги выдвигают сторонники Саакашвили

Однако националисты, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, по-прежнему сидящего в тюрьме, убеждают избирателей в том, что «Грузинская мечта» заведет страну в глубокую бедность.

Репортеры NEWS.ru попытались попасть в расположенное неподалеку от аэропорта здание партии «Единое национальное движение», в которой состоят сторонники Саакашвили, однако там отказались общаться с российской прессой.

Более разговорчивыми оказались два молодых оппозиционера, стоявших в пикете с флагом Грузии у здания парламента, в центре. Они пересказывали основные тезисы предвыборной агитации партии Саакашвили. Судя по возрасту, оба студенты. Один — очень худой, одетый в кофейного цвета пальто, другой — обычного телосложения, в черной куртке. Говорили оба очень убежденным тоном.

На вопрос NEWS.ru, почему они так фанатично верят, что Грузию примут в Евросоюз и ради этой цели нужно выполнять все требования Брюсселя, хотя Грузия вообще-то находится в Азии и в любом случае далеко от Евросоюза, парень в кофейном пальто ответил: «Потому очень многие люди эмигрировали из Грузии в Европу, и это факт. И потом многие люди считают Москву европейским городом, а Россия — наш сосед».

«В любом случае, если „Грузинская мечта“ выиграет эти выборы, то мы снова попадем в изоляцию, как это было при СССР», — добавил второй оппозиционер.

«Мы превратимся во вторую Белоруссию. Но поскольку у нас нет даже такой развитой экономики, как в Белоруссии, станем совсем бедными. США и Евросоюз уже ввели санкции против наших политиков. Если „Мечта“ выиграет, все западные лидеры перестанут сюда приезжать. А ведь когда-то к нам приезжал президент США Джордж Буш! Это произошло вскоре после „революции роз“. А теперь мы перестанем быть кандидатами в Евросоюз», — сказал пикетчик.

На вопрос, что случится по итогам выборов, парень в кофейном пальто ответил: «Мы победим! А если не победим, то нам конец, нам всем», — и парень провел ладонью по горлу.

Почему многие грузины разочаровались в Западе

«В Евросоюзе жизнь комфортная, это для нас образец. Но и там есть свои минусы, — продолжает молодой тбилисец Роман. — Например, Запад и правда пытался втянуть нас в войну, открыть „второй фронт“. Это многим очень не понравилось».

Сам Роман планирует голосовать за правящую партию. Он не исключает, что оппозиция попытается устроить революцию, потому что уверена: «Мечта» может выиграть только за счет фальсификаций.

«Если оппозиция опять пойдет на штурм парламента, то ничего у нее не получится. Полиция научилась очень профессионально разгонять такие толпы. С каждым разом полиция действует все более четко и аккуратно в таких случаях», — отмечает собеседник.

Тбилисец уверен, что оппозиция платит людям за участие в митингах, а финансирует это Запад.

«Вот потому и приняли недавно закон о финансовой прозрачности, — чтобы было видно, откуда пришли деньги», — добавил Роман.

Эксперты предрекают успех правящей партии Грузии

Политолог Иосиф Манджавидзе считает, что в этой предвыборной кампании больше всего грузин беспокоила тема безопасности страны. «Люди опасаются, что Грузию втянут в конфликт с северным соседом. Но вопросы безопасности нельзя решить без урегулирования отношений с Москвой», — пояснил он. Кроме того, растут надежды грузин на то, что «удастся вернуть Абхазию и Южную Осетию, восстановить территориальную целостность, а это также невозможно, если отношения с Россией останутся враждебными», добавляет эксперт.

«Надо начать переговоры с учетом глубинных перемен, которые происходят и в России, и в Грузии. Если к ним подключатся абхазские и юго-осетинские деятели, то можно какой-то „модус вивенди“ найти», — надеется Манджавидзе.

«Мечтатели» могут занять от 90 до 100 мест в парламенте, то есть две трети в 150-местном парламенте, предположил политолог. Сторонники Саакашвили, которые идут на выборы в составе сразу нескольких партий, в сумме могут набрать не больше четверти, 20-25% голосов, добавил Манджавидзе. Они выступают за слияние с евроатлантическими структурами и требуют выполнения всех поступающих из-за рубежа инструкций, включая санкции против России.

Эксперт тоже не исключает сторонники оппозиции планируют захватить власть после оглашения итогов выборов. «Они хотят этого, но силенок не хватает», — отметил Манджавидзе. Неслучайно, по его словам, националисты практически не вели предвыборной агитации, а сразу готовились опротестовать результаты.

В парламенте Грузии предупредили о подготовке мятежа

Группа людей планирует государственный переворот после выборов, заявил ранее один из лидеров «Мечты», спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, в этом процессе участвуют местные наблюдательные организации.«Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации», — сказал Папуашвили.

По словам председателя парламента, задача неправительственных организаций — в составлении фальшивых отчетов о выборах. Таким образом планируется создать «ложный повод для очередных беспорядков», добавил он.

Как агитируют против сторонников Саакашвили

Уличная агитация «Мечты» делится на позитивную и негативную. Позитив — растяжки на фасадах с солнечными лучами на голубом фоне и номером «41». Или огромное фото основателя «Мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили в окружении соратников. Все улыбаются и рукоплещут — правда, неясно, кому или чему. Такое фото висит на входе в клуб сторонников «Мечты» на проспекте Руставели. В день тишины, кстати, клуб тоже закрылся.

Но чаще всего на тбилисских улицах попадается отталкивающий плакат с красным фоном, который также явно придумали сторонники «Мечты». На переднем плане — Саакашвили, его соратники, все с агрессивным взглядом, и все — на цепи. А цепь держит сверху неизвестная костлявая рука. Видимо, подразумевается Запад. Надпись на красном фоне гласит «Нет войне! Нет агентуре!».