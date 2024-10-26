ХАМАС прокомментировал удар Израиля по Ирану

Ночная атака Израиля на Иран является нарушением суверенитета Исламской Республики. Об этом сообщило палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале.

"Агрессия [Израиля] в отношении Ирана, направленная против военных объектов в нескольких провинциях, является вопиющим нарушением суверенитета Ирана", - отмечается в сообщении.

Также движение отметило, что действия израильской армии способствуют эскалации напряженности, которая направлена против населения ближневосточного региона. ХАМАС возложил на Израиль ответственность за последствия "этой агрессии, поддержанной США".

Иран сделал заявление об ответе Израилю

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что целями атаки стали иранские предприятия по изготовлению ракет. Военные решили нанести удары по этим объектам, так как выпускаемые ими снаряды "представляли прямую и непосредственную угрозу" для еврейского государства.

В ночь на 26 октября Израиль нанес многочисленные ракетные удары по Ирану, ответив таким образом на массированную атаку со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

По данным газеты The Jerusalem Post, руководство еврейского государства задействовало в операции более 100 самолетов. В том числе речь идет о новейших истребителях F-35.