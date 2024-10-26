Президент Грузии не смогла проголосовать на парламентских выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла проголосовать на парламентских выборах, передает корреспондент NEWS.ru. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не принял ее бюллетень.

При этом Зурабишвили подошла к урне одной из первых. Один из членов избиркома пояснил NEWS.ru, что ее голос учтут позже.

Уточняется, что глава государства посетила участок в центре старого Тбилиси, в школе № 67. После неудачи президент вышла на улицу и пообщалась с прессой на грузинском языке.

В Грузии заявили, что оппозиция не смирится с результатами парламентских выборов

Ранее Зурабишвили допустила, что может оказаться в тюрьме в результате импичмента. По ее мнению, это может произойти, если правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победит на парламентских выборах. Также президент подчеркнула, что даже не хочет говорить о вероятности поражения. Оппозиционные партии способны победить «Грузинскую мечту» общими усилиями, напомнила она.

До этого премьер Грузии Ираклий Кобахидхе заявил, что выборы в парламент пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Зурабишвили в свою очередь заверила, что никто не планирует в Грузии совершать государственный переворот по итогам парламентских выборов, а Центральная избирательная комиссия в безопасности.