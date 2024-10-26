В США рассказали, помогут ли Израилю в случае ответной атаки Ирана

США в полной мере готовы принять участие в отражении атаки Ирана на Израиль, если Исламская Республика решит ответить на недавний обстрел со стороны еврейского государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

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Чиновник провел специальный брифинг для журналистов, в ходе которого прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

«Если Иран решит отвечать [на атаку Израиля], то мы в полной мере вновь готовы отражать любое нападение», — сказал он.

В США cообщили подробности удара Израиля по Ирану

В ночь на 26 октября портал Axios сообщил, что Израиль начал наносить удары по Ирану. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные лица в еврейском государстве, назвав атаку ответом на массированный обстрел со стороны Исламской Республики в начале текущего месяца.

По информации газеты The Jerusalem Post, в операции приняли участие более 100 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе власти страны задействовали новейшие истребители F-35.

Журналисты выяснили, что еврейское государство наносило удары исключительно по военным объектам в Иране. От идеи атаковать ядерные и нефтяные объекты Израиль отказался из-за риска дальнейшей эскалации конфликта, пояснили в ЦАХАЛ.

Ранее власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны.