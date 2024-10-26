В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии. Голосование пройдет с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск).

Граждане Грузии смогут проголосовать на 3 111 участках, из них 67 откроются за рубежом. Всего зарегистрировано около 3,5 млн избирателей. В выборах сможет принять участие рекордное число проживающих за пределами Грузии граждан - свыше 95 тыс. человек. Нынешние выборы - первые с использованием электронных урн, которые установлены на 74% участков, которые охватят почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология верификации избирателей.

В Грузии пройдут парламентские выборы

Как ожидается, первые результаты голосования ЦИК начнет публиковать в течение двух часов после закрытия участков. Сразу по окончании голосования местные телеканалы планируют сообщить результаты экзитполов.

Главными соперниками "Грузинской мечты" считаются четыре оппозиционные партии - "Единство - Национальное движение", костяк которой составляет основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", "Гахария за Грузию" экс-премьера Георгия Гахарии, "Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены". Именно эти четыре партии планируют создать коалиционное правительство, если получат суммарно больше мандатов, чем "Грузинская мечта".

Всего за депутатские мандаты будут бороться 18 партий. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая находится у власти уже 12 лет, попытается в четвертый раз одержать победу. Ее главными соперниками считаются четыре оппозиционные партии - "Единство - Национальное движение", костяк которой составляет основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", "Гахария за Грузию" экс-премьера Георгия Гахарии, "Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены". Оппозиция планирует создать коалиционное правительство, если суммарно получит больше половины мандатов в парламенте.