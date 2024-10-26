Трамп подъехал к месту выступления в Мичигане на своем самолете

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подъехал к месту выступления на митинге в штате Мичиган на своем самолета Trump Force One. Трансляция велась на Youtube.

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Сцена для выступления в городе Траверс Сити была установлена в непосредственной близости к ВПП местного аэропорта. Толпа собралась за несколько часов до выступления экс-президента, собравшиеся овациями встречали самолет, который подъехал к сцене.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.