Госдеп одобрил продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и радиолокационных станций (РЛС) почти на $2 млрд. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

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Как уточняется в документе, разрешена потенциальная продажа системы NASAMS и связанного с ней оборудования за $1,16 млрд, а также РЛС AN/TPS-77 и AN/TPS-78 за $828 млн. В агентстве, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, уточнили, что Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова) ранее запросило у США эти системы. Как отмечается в заявлении, возможная сделка не нарушает американские законы и не повредит боеготовности США.

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Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. Общая сумма военных поставок США Тайваню за несколько лет, по оценке МИД КНР, превысила $70 млрд.