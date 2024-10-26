В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля

Российское посольство в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в штатном режиме, данных о пострадавших во время атаки гражданах Российской Федерации не поступало. Об этом сообщается в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.

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Посольство отметило, что сейчас обстановка в столице и крупных городах страны является спокойной.

Израиль заявил об окончании атаки на Иран

«Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали», — говорится в публикации.

Агентство Fars сообщило, что Израиль атаковал ряд военных центров в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Агентство Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Ранее стало известно, что в атаке на Иран были задействованы более 100 самолетов ВВС Израиля.