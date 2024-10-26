Hад Ираном во время атаки Израиля находились пять российских самолетов

Hад Ираном во время атаки Израиля находились пять самолетов из РФ
Четыре самолета, на борту которых находятся граждане России, были в воздушном пространстве Ирана в момент ракетного удара Израиля. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar.
Иностранные авиакомпании не стали корректировать маршрут для авиалайнеров, летящих из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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В частности, один из самолетов направлялся из Санкт-Петербурга в Дубай, а другой - из Москвы в Абу-Даби.
Также два авиалайнера с туристами на борту следовали из Казани и Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ).