СМИ: Байден проинформирован об ударе Израиля по Ирану

CBS: Байден проинформирован об ударе Израиля по Ирану
Президент США Джо Байден проинформирован об ударе, нанесенном Израилем по Ирану. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS со ссылкой на сотрудника Белого дома.
В публикации отмечается, что Байден "был проинформирован об атаках и внимательно следит за развитием событий".
В США cообщили подробности удара Израиля по Ирану
Агентство Reuters сообщило, что вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис также проинформирована об ударах и следит за происходящим.
Армия Израиля ранее заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране в качестве ответа "на многомесячные непрерывные атаки".