СМИ: Байден проинформирован об ударе Израиля по Ирану

Президент США Джо Байден проинформирован об ударе, нанесенном Израилем по Ирану. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBS со ссылкой на сотрудника Белого дома.

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В публикации отмечается, что Байден "был проинформирован об атаках и внимательно следит за развитием событий".

В США cообщили подробности удара Израиля по Ирану

Агентство Reuters сообщило, что вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис также проинформирована об ударах и следит за происходящим.

Армия Израиля ранее заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране в качестве ответа "на многомесячные непрерывные атаки".