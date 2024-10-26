Додик раскрыл планы Запада по организации революции в Республике Сербской

Страны Запада стремятся осуществить в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) цветную революцию. Об этом ТАСС заявил президент республики Милорад Додик.

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«Что касается Республики Сербской, такие попытки осуществлялись уже несколько раз, и ни одна из них не удалась. Безусловно, как и все события подобного рода, они нацелены на то, чтобы демократически выбранного лидера сместить со своей позиции и внести хаос в общество», — сказал президент.

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Додик добавил, что на сегодняшний день возможность организации цветной революции в Республике Сербской исключена. При этом в Боснии и Герцеговины такой необходимости нет, отметил президент. По его словам, это связано с тем, что правительство энтитета «уже слушается сторону Америки и Запада».

В августе ТАСС сообщал, что Додику стали поступать многочисленные угрозы, из-за чего политик начал опасаться за свою жизнь. По словам источника, против президента Республики Сербской и других сербских лидеров развернули травлю в СМИ.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.