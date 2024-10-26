Правительству США следует прекратить осуществление кибератак по всему миру, а также воздержаться от клеветы в отношении других стран. Об этом ТАСС заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне.

«США сами являются источником и крупнейшим исполнителем кибератак», — сказал дипломат.

Представитель посольства добавил, что США открыто заявляли о легитимности кибератак на важнейшую инфраструктуру других стран. В связи с этим китайские институты в сфере кибербезопасности опубликовали ряд докладов о деятельности США в этой сфере. Однако официальных объяснений Вашингтон так и не дал, отметил дипломат.

Как технологии обмана помогают защититься от кибератак

Несколькими часами ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что Китай не пытался и не планирует вмешиваться в выборы президента США, считая их внутренним делом государства. Так дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что китайские хакеры якобы попытались получить доступ к телефонам экс-президента Дональда Трампа и его напарника по предвыборной гонке Джеймса Дэвида Вэнса.

Ранее Китай заявил о готовности стать партнером США.