Россия проинформировала Иран о готовящейся атаке Израиля

Россия предупредила иранские власти о готовящейся атаке Израиля за несколько часов до нее. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник.

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По информации собеседников издание, Россия проинформировала Иран о намерении израильских военных осуществить атаку.

«Предоставление Москвой этой информации стало результатом сотрудничества с Ираном по снижению эскалации в регионе», — говорится в материале.

Hад Ираном во время атаки Израиля находились пять российских самолетов

Ранее стало известно, что Израиль направил сообщение Ирану, в котором предупредил о готовящейся ответной атаке и потребовал не отвечать на нее. Источники отметили, что Тель-Авив дал понять Тегерану, что именно израильская армия собирается атаковать.