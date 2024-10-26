Додик заявил, что США уже не так мощны

Соединенные Штаты уже не так мощны, как 15 лет назад, но их выборы президента повлияют на Европу. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Безусловно, США по-прежнему оказывают сильное влияние не только на Балканский регион, на страны Евросоюза, но и на весь мир. В этом нет никаких сомнений. Хоть они и не так сильны и мощны, как 15 лет назад. При этом мы видим, что США принимают ряд мер против тех, кто не прислушивается к тому, что они просят", - отметил он.

Додик отказался подчиняться Западу

"Здесь не только концепция борьбы двух сторон: демократов и республиканцев. Есть также вариант [Дональда] Трампа, который планирует сделать Америку "снова великой". Конечно, результаты выборов в США потрясают не только саму эту страну, но и весь мир. Все находятся в ожидании того, что будет после них", - добавил Додик.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что демократов на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис. Делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 14:00 мск.