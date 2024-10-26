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Додик: США уже не так мощны, но их выборы повлияют на Европу

Соединенные Штаты уже не так мощны, как 15 лет назад, но их выборы президента повлияют на Европу. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Додик заявил, что США уже не так мощны
© globallookpress.com
"Безусловно, США по-прежнему оказывают сильное влияние не только на Балканский регион, на страны Евросоюза, но и на весь мир. В этом нет никаких сомнений. Хоть они и не так сильны и мощны, как 15 лет назад. При этом мы видим, что США принимают ряд мер против тех, кто не прислушивается к тому, что они просят", - отметил он.

Додик отказался подчиняться Западу

"Здесь не только концепция борьбы двух сторон: демократов и республиканцев. Есть также вариант [Дональда] Трампа, который планирует сделать Америку "снова великой". Конечно, результаты выборов в США потрясают не только саму эту страну, но и весь мир. Все находятся в ожидании того, что будет после них", - добавил Додик.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что демократов на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис. Делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 14:00 мск.

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