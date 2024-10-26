Посольство Китая отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в США

Китай не намерен и не будет вмешиваться в выборы президента США. Об этом заявил Вашингтоне.

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Он отверг обвинения и подчеркнул, что Пекин выступает против кибератак в любых проявлениях.

РИА Новости: ФБР проверяет, мог ли Китай получить доступ к коммуникациям в США

«Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», — отметил собеседник агентства.

Представитель дипмиссии также добавил, что властям США воздержаться от клеветы в отношении других стран под предлогом кибербезопасности.

Ранее газета The New York Times Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса. Издание утверждало, что следователи пытаются установить, были ли похищены какие-либо данные. По данным ТАСС, ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к коммуникациям в США.