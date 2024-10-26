В Грузии пройдут парламентские выборы

В субботу, 26 октября, в Грузии пройдут определяющие для внешнеполитического курса страны выборы в парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Стрингер

Утверждается, что за победу на голосовании будут бороться выступающая за сохранение отношений с Россией и являющаяся противником санкций «Грузинская мечта» и оппозиция, поддерживающая сближение Тбилиси со странами Запада. «Грузинская мечта» позиционирует себя в качестве гаранта мира, обещая не допустить конфликта с Москвой и выступая за экономическую стабильность.

В Грузии исключили влияние РФ на выборы в республике

Оппозиция, в свою очередь, надеется возобновить переговоры с Европейским союзом (ЕС) и НАТО, приостановленные после принятия в стране закона об иностранных агентах. Данный закон противники правящей партии надеются отменить, как и другие «антидемократические законы», намереваясь также ввести санкции против России.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции отсутствуют ресурсы для организации беспорядков в стране после парламентских выборов.