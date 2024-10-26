В КНДР назвали «грязными маневрами» утверждения США о военных КНА в РФ

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал «грязными манёврами» утверждения США о нахождении военных Корейской народной армии (КНА) в России. По его словам, это делается для маскировки собственных преступлений США и их союзников, а также затягивания конфликта на Украине.

© РИА Новости / Илья Питалев

«Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными манёврами США и их последователей с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса путём поставок Украине всех видов летального оружия, запрещённого международным правом, включая кассетные бомбы», — цитирует дипломата РИА Новости.

В Кремле отреагировали на сообщения об отправке солдат КНДР в Россию

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал «взрыв» реакции на Западе и Украине на слова о договоре с КНДР.

Также заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выразил мнение, что Вашингтон усиливает напряжённость на Корейском полуострове, делая заявления по Украине.