Додик отказался подчиняться Западу
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не намерен подчиняться западным правительствам. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.
Политик отметил, что это, в частности, касается и его участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, Запад уже давно перестал ему угрожать, поскольку знает его позицию. Додик подчеркнул, что не станет отказываться от своих политических принципов, несмотря на усилия западных стран.
«Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», — заявил он.
Ранее Додик отказался ввести визовый режим с Россией, несмотря на требование Евросоюза (ЕС). Он добавил, что намерен проинформировать об этом запросе со стороны ЕС президента РФ Владимира Путина.