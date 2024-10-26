Додик отказался подчиняться Западу

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не намерен подчиняться западным правительствам. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Политик отметил, что это, в частности, касается и его участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, Запад уже давно перестал ему угрожать, поскольку знает его позицию. Додик подчеркнул, что не станет отказываться от своих политических принципов, несмотря на усилия западных стран.

Додик приехал в Казань

«Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», — заявил он.

Ранее Додик отказался ввести визовый режим с Россией, несмотря на требование Евросоюза (ЕС). Он добавил, что намерен проинформировать об этом запросе со стороны ЕС президента РФ Владимира Путина.