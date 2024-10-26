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Филиппо: проект Европейского союза закончится всеобщим самосожжением

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Европейский союз самоубийственным проектом, который закончится большим всеобщим самосожжением.

Филиппо: проект ЕС закончится всеобщим самосожжением
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
«Евросоюз — это самоубийственный проект» — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.

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