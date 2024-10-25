Сийярто ответил считающему его визиты в РФ послу США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчета послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который ранее сказал, сколько раз министр бывал в РФ за 2,5 года. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Прессман заявил, что с начала конфликта на Украине Сийярто посетил Россию 11 раз «ради выгоды, а не для мира». Министра попросили прокомментировать его слова.

«Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», — сказал глава МИД Венгрии.

Также у Сийярто спросили, планируются ли визиты в Россию и Белоруссию в будущем. Он отметил, что получил приглашение на конференцию по евразийской безопасности в Минске и решение по ее посещению будет определяться «не подсчетами посла». После этого министр обратился к Прессману с просьбой сказать что-нибудь о том, сколько «экономической пользы принесло США то, что в 2024 году РФ послала большие объемы урана для функционирования американских АЭС».