Германия и Франция отказались обойти вето Венгрии по Украине

Франция и Германия не поддержали идею ЕС, позволяющую обойти вето Венгрии по вопросу оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Европейская служба внешних связей предложила странам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, такая схема позволила бы в будущем направлять средства на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки.

Однако Франция и Германия опасаются, что такое решение может поставить под угрозу идею использования Европейского фонда мира как инструмента внешней политики. Согласно источникам агентства, неясно, поддержат ли другие государства инициативу делать добровольные взносы.

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В последние годы Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС по таким проблемам, как конфликт на Украине и миграция. Это вызывает крайнее недовольство в Брюсселе и других европейских столицах, но Будапешт не намерен отказываться от своей позиции, заявляя, что она основана на национальных интересах и полностью соответствует соглашениям о деятельности ЕС.