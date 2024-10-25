Зеленский поручил выплатить всем украинцам по тысяче гривен

На Украине будет реализована новая социальная программа. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2343 рублей), заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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«Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет несколько тысяч», — сказал он.

По словам главы государства, эти деньги «можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных, электричества».

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Он отметил, что на эти средства также можно будет покупать железнодорожные билеты, украинские лекарственные препараты, книги на украинском языке.