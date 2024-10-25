Китайские хакеры могли взломать телефон Трампа и Вэнса

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа располагает информацией о том, что хакеры из Китая могли взломать телефон политика. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации источника, хакеры могли получить информацию с телефона Трампа, предварительно взломав телекоммуникационные системы США. Кроме того, хакеры также могли получить доступ к телефону напарника Трампа сенатора Дж. Д. Вэнса. В данный момент следователи проверяют эту информацию, а также пытаются оценить возможный ущерб.

Источник также отмечает, что телефон Трампа может быть «золотой жилой» для китайской разведки. Потенциально на устройстве политика может находиться информация о том, кому и как часто звонили Трамп и Вэнс, какие они отправляли сообщения, а как долго общались с определенными людьми.

«Нацеливание на коммуникации команды президента подчеркивает агрессивность, масштаб и потенциальную серьезность хакерской атаки, которую, по мнению западных экспертов по кибербезопасности, осуществила группа, которую они назвали Salt Typhoon. Расследование продолжается, но ФБР и сотрудники национальной безопасности дали понять, что они глубоко обеспокоены потенциальным объемом скомпрометированных данных и широким кругом возможных жертв. Неясно, могли ли хакеры получить доступ к текстовым сообщениям, особенно отправленным по незашифрованным каналам», — сообщает издание.

Ранее иранские хакеры нашли в США покупателей для писем Трампа.