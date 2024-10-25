Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua» в Telegram-канале .

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«В Киеве взрывы. Предварительно - работа ПВО», - говорится в сообщении.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, один из обломков беспилотника попал в многоэтажку в Соломенском районе города.

Накануне глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил, что в городе Марганец Никопольского района было повреждено административное здание. По его словам, повреждения также зафиксировали на расположенном поблизости предприятии и линии электропередач. Местоположение объектов он уточнять не стал.

За день до этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины произошли взрывы. По его словам, для ликвидации последствий к месту происшествия были направлены более десяти машин скорой помощи и пожарных.