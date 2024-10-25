Глава ЕК отказалась от встречи с премьером Сербии после его разговора с Решетниковым

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщил посол ЕС в республике Эммануэль Жоффре, передает РИА Новости.

Ранее Вучевич принял в Белграде Решетникова. Во время переговоров они планировали обсудить вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. Встреча была назначена на 16:30 по московскому времени. С фон дер Ляйен премьер Сербии должен был поговорить после ее беседы с президентом республики Александром Вучичем, которая закончилась в 16:05 по московскому времени. После этого глава ЕК и глава страны сделали заявления для СМИ.

«Мы отменили встречу с премьер-министром Сербии после встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым», — сказал Жоффре.

В РИА Новости отметили, что после встречи Вучевича с Решетниковым на официальном сайте кабмина сначала появился текст «Дальнейшее укрепление экономического и всеобъемлющего сотрудничества с Россией», но затем пропал. Позже он снова появился на портале. Встреча Вучевича с Решетниковым не анонсировалась накануне кабмином Сербии.