Белый дом прокомментировал сообщения о контактах Маска и Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить появившуюся ранее информацию о контактах между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Кирби сделал во время онлайн-брифинга с журналистами. По его словам, он видел эти новости, но не может подтвердить их достоверность. Кроме того, он посоветовал журналистам задать этот вопрос самому Маску.

«Я видел публикацию The Wall Street Journal. Я не могу подтвердить достоверность этих данных», — заявил он.

Песков отреагировал на сообщения о контактах Маска и Путина

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal заявила, что Илон Маск регулярно общается с Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ложной.