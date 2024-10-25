Вучич опроверг сообщение об отказе Сербии от ЕС

Президент Сербии Александр Вучич назвал текст в The Times, в котором приводятся его слова о том, что Белград может отказаться от пути в ЕС ради БРИКС, фальсификацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич заявил, что его слова, приведенные в статье, выдумали и полностью сфальсифицировали.

«Но в отличии от выдуманных исследований, которые публикуют, у меня есть настоящие, и это действительно так: около 43% граждан Сербии были за ЕС и около 42% — за БРИКС. Поэтому я вчера поехал в город Вршац на 16-тилетие правящей Сербской прогрессивной партии и сказал, что республика находится на европейском пути и будет на европейском пути», — добавил он.

Также, выступая на совместной пресс-конференции, Вучич выразил желание, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понимала, что любые его высказывания, особенно направленные против России, Китая или других восточных стран, были бы использованы против него.