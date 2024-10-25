ЦИК Молдавии утвердил результаты еврореферендума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты еврореферендума, явка составила 50,72 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

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За евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента граждан Молдавии, против высказались 49,54 процента избирателей. Всего проголосовали 1 488 874 человека. За опцию «Да» выступили 749 719 избирателей, за опцию «Нет» — 739 155.

«Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов», — заявила председатель комиссии Анджела Караман.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев призвал пересчитать голоса на выборах и референдуме. Он также выступил с требованием отправить в отставку состав ЦИК из-за того, что там работают представители «одной партии».