Глава ЕК отказалась от встречи с премьером Сербии после его разговора с Решетниковым

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем в Белграде после того, как он встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщил посол ЕС в стране Эмманюэль Жофре.

"Мы отменили встречу [Урсулы фон дер Ляен] с премьер-министром Сербии после его встречи с министром экономического развития Российской Федерации", - заявил Жофре агентству AFP.

По его словам, диалог Вучевича и Решетникова "свидетельствует о намерении Сербии укреплять экономические отношения" с Россией.

Российская делегация во главе с Решетниковым в настоящий момент находится в столице Сербии с двухдневным рабочим визитом. 26 октября ожидается встреча министра с президентом страны Александаром Вучичем.

25 октября глава Европейской комиссии объявила на пресс-конференции в Белграде по итогам встречи с Вучичем о предоставлении Сербии 1,5 млрд евро на проведение экономических реформ. При этом фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос журналистов о том, обсудила ли она с властями страны отношения между Белградом и Москвой и приведение Сербией в соответствие с линией ЕС своей внешней политики.