Папа Римский освятил икону Богородицы для передачи в Москву

Папа Римский Франциск благословил в Риме список древней иконы Богородицы Salus Populi Romani для ее передачи Римско-католической архиепархии в Москве. Об этом сообщается на сайте церковной организации.

В тексте говорится, что образ Пречистой Девы был написан самим апостолом Лукой. Ранее Богородица хранилась в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре. В благословлении иконы также принимали участие архиепископ Павел Пецци, ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель и монсеньер Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре.

Отмечается, что в течение всего юбилейного года в архиепархии Божией Матери в Москве будет совершаться паломничество иконы Salus Populi Romani и все церкви, в которых она будет, станут на это время местом юбилейных паломничеств.