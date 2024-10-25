Санду назвала неудачи в сфере юстиции своим самым большим разочарованием

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что неудачи в сфере юстиции являются ее "самым большим разочарованием". Об этом сообщает ТАСС. "Самый главный урок, который я извлекла, - это то, что в белых перчатках сферу юстиции не изменишь, это мне говорят граждане, и я их услышала", - сказала она. По словам главы государства, нужно действовать "намного жестче". "Это предстоит сделать парламенту и правительству сразу после завершения выборов", - продолжила она. Политик также отметила, что в сфере юстиции работают люди, "которые пустили там корни, занимаются коррупцией и не хотят уходить". По ее мнению, все это представляет угрозу для демократии, свободы и будущего Молдавии. "Государственные институты говорят о массовом воровстве голосов в первом туре выборов. Все это происходит потому, что бандиты остаются безнаказанными", - добавила президент. 20 октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. Санду после обработки 100% протоколов получила 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 13,79% голосов. Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии. За евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.