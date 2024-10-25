Моди рассказал Шольцу о встрече с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях от встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает РИА Новости.

"Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами. Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины", - заявил дипломат.

По его словам, Моди также рассказал Шольцу про шаги, предпринимаемые Нью-дели для ведения переговоров со всеми сторонами российско-украинского конфликта, а также про ряд идей, о "которых говорили различные действующие лица, и о том, как Индия остается на стороне мира". Мисри отметил, что индийское государство не является нейтральными в данном конфликте.

"Мы на стороне мира и готовы поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у нас возможности для взаимодействия со всеми сторонами в этом конфликте", - добавил он.

22 октября Моди рассказал, что в ходе встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства.