Моди поделился с Шольцем своими впечатлениями от встреч с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем своими впечатлениями от встреч в последние месяцы с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил на брифинге первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Он подтвердил, что в ходе прошедших в четверг в Нью-Дели переговоров Моди и Шольц обсуждали ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

"Эти темы детально обсуждались двумя лидерами. Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и о некоторых идеях, которые обсуждают различные стороны", - сказал индийский дипломат.

По словам Мисри, Индия "не является нейтральной" в конфликте на Украине.

"Мы на стороне мира и готовы поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у нас возможности для взаимодействия со всеми сторонами в этом конфликте", - добавил он.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то, по словам Мисри, Моди и Шольц выразили обеспокоенность развитием событий там.

"Обе стороны выразили надежду на то, что и без того серьезный конфликт, который привел к большому ущербу, жертвам и разрушениям, не будет расширяться дальше и не вовлечет в свою сферу больше действующих лиц", - отметил он.

Канцлер ФРГ находится с визитом в Индии. Как сообщил журналистам в преддверии его прибытия в Нью-Дели немецкий посол в Индии Филипп Аккерманн, Шольц с интересом выслушает Моди после его встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

Премьер-министр Индии посетил 22-23 октября Казань для участия в саммите БРИКС. На полях саммита состоялась двусторонняя встреча главы индийского правительства с российским лидером. Они рассмотрели двустороннее сотрудничество в ряде областей, включая политическую, экономическую, оборонную, энергетическую сферы и связи на уровне людей. Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году. Как заявил индийский МИД по итогам их встречи, партнерство России и Индии продолжает демонстрировать устойчивость на фоне геополитической неопределенности.