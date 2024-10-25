Глава ЕК пообещала выделить Сербии 1,5 миллиарда евро на реформы

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить Сербии 1,5 миллиарда евро на начало реализации плана реформ. Ее слова приводит RT.

Фон дер Ляйен отметила, что Сербия подготовила «прекрасный план реформ». Всего ЕК намерена выделить Белграду порядка 1,5 миллиарда евро в рамках этого плана.

«Мы начнем его префинансирование в размере 110 миллионов евро до конца года», — заключила она на пресс-конференции в Сербии.

Ранее фон дер Ляйен также заявляла, что Евросоюз выделит Северной Македонии 750 миллионов евро на проведение экономических реформ в стране.