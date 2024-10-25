Сийярто объяснил необходимость встреч с главами МИД РФ и Белоруссии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто убежден, что его встречи с главами МИД России и Белоруссии полностью отвечают венгерским национальным интересам. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он подтвердил намерение и впредь придерживаться такой же позиции и отверг упреки по этому поводу со стороны Соединенных Штатов.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман подсчитал и сообщил в X (ранее Twitter), что после начала Россией специальной военной операции на Украине Сийярто ездил в Москву или Санкт-Петербург уже 11 раз, причем делал это для того, чтобы Венгрия могла извлечь для себя прибыль. Комментируя по просьбе журналистов критику со стороны американского дипломата, Сийярто заявил, что все его действия и решения в области внешней политики "определяются исключительно национальными интересами Венгрии".

"Я считаю, что многие национальные интересы требуют встреч с моими коллегами из России и Белоруссии, причем таким же образом, как и в последние годы. Ну а если мы говорим о прибыли, то я напомню, какую экономическую выгоду получили Соединенные Штаты от того, что в прошлом году Россия поставила им большое количество урана для эксплуатации американских атомных электростанций", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Глава венгерского МИД сообщил, что получил приглашение на вторую Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в столице Белоруссии 31 октября - 1 ноября. В прошлом году он принимал участие в этом форуме. Сийярто в шутку заявил, что ему надо будет подсчитать прибыль и потом решить, стоит ли на этот раз принимать приглашение, поступившее из Минска.