Вучич заявил, что Сербия продолжит стремиться в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что пока он является главой государства республика не изменит своих внешнеполитических целей и продолжит свой путь по евроинтеграции.

"Я являюсь президентом республики с наивысшей легитимностью в стране. Меня дважды подряд избирали напрямую граждане в первом туре, чего никогда ранее не происходило в нашей истории. Пока я президент республики, мы не будем менять ключевые цели нашей внешней и внутренней политики. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеют ключевое значение для нашего прогресса, [значит] что Сербия намерена работать на этом пути, и мы надеемся на результаты", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посещает Белград.

Ранее президент Сербии отмечал, что страна получит членство в Евросоюзе в тот же момент, как только признает независимость Косова и присоединится к антироссийским санкциям.

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Вице-премьер Сербии Александар Вулин подчеркивал, что "сербы не предают Россию" и республика не присоединится к антироссийским санкциям. Он также указывал, что в противном случае европейские чиновники говорили бы о президенте Вучиче "как о величайшем европейце, как о следующем еврокомиссаре".