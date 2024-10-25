В Грузии исключили влияние РФ на выборы в республике

Россия не имеет влияния в Грузии через партии или СМИ, поэтому не сможет оказать существенного влияния на грузинские парламентские выборы 26 октября.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Euronews.

"Могу сказать, что у России нет влияния в Грузии. Не существует политических партий, с помощью которых она могла бы оказать влияние. Также не существует влияния с точки зрения СМИ. Поэтому Россия не сможет оказать какого-либо существенного влияния на предстоящие в Грузии выборы", - сказал премьер.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Это будут первые выборы с использованием электронных урн, которые установят на 74% участков, что охватит почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология для верификации избирателей.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая у власти уже 12 лет, попытается в четвертый раз одержать победу. Ее оппонентами считаются четыре оппозиционные партии, в том числе "Единство - Национальное движение", костяк которой составляет основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение". Также на прохождение необходимого пятипроцентного барьера претендуют "Коалиция за перемены", партия "Сильная Грузия" и партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию". Оппозиция планирует создать коалиционное правительство, если суммарно получит больше половины мандатов в парламенте.