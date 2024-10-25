Актер Мэл Гибсон сравнил интеллект Харрис со столбом

Актер Мэл Гибсон сравнил интеллект вице-президента США, кандидата от Демократической партии на выборах главы государства Камалы Харрис со столбом. Об этом он сказал во время общения с журналистом TMZ в аэропорту.

Представитель прессы спросил у артиста, поддерживает ли он на выборах экс-президента Дональда Трампа, на что Гибсон ответил, что «догадка хорошая». После журналист спросил у актера, каким будет мир в случае победы кандидата от республиканцев.

«Я знаю, каким будет мир, если мы пустим Камалу. Все будет плохо. Никакой политики не будет. У нее IQ как у столба», — сказал актер в ответ.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Президент США Джо Байден решил выйти из президентской гонки 21 июля, поддержав выдвижение Харрис на высший государственный пост от Демократической партии. Ее основным конкурентом является экс-президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.