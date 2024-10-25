Санду рассказала о своем «самом большом разочаровании»

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости реформирования сферы юстиции и введения более жестких мер для искоренения коррупции в ней, назвав это своим самым большим упущением на посту президента.

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Она сказала об этом в интервью YouTube-каналу Galben.

«Самый главный урок, который я извлекла, - это то, что в белых перчатках сферу юстиции не изменишь, это мне говорят граждане, и я их услышала. Необходимо действовать намного жестче. И это предстоит сделать парламенту и правительству сразу после завершения выборов», — сообщила президент руспублики.

По ее словам, неудачи в юстиции являются ее «самым большим разочарованием». По тому как, по ее словам, в этой фере работают люди, «которые пустили там корни, занимаются коррупцией и не хотят уходить». Она добавила, что государственные институты говорят о массовом воровстве голосов в первом туре выборов, которое происходит потому что «бандиты остаются безнаказанными».

Санду перечислила последствия для Молдавии в случае ее поражения

Ранее Санду назвала ключевые последствия для республики в случае ее поражения на президентских выборах. По ее словам, Молдавия может потерять безвизовый режим с Европейским союзом после прихода к власти ее оппонента Александра Стояногло.