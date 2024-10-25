В МИД КНДР прокомментировали возможную отправку войск в Россию

Возможность отправки северокорейских военных в Россию, если бы это имело место, соответствует нормам международного права. Так замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал распространяемые в мировых СМИ слухи об отправке военных в зону конфликта на Украине. Lenta.ru

«Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало международному праву», – сказал замминистра. Деловая газета «Взгляд»

Ким Чон Гю отметил, что видел «версии об отправке Вооруженных сил КНДР в Россию, которые распространяют мировые СМИ в последнее время». «МИД не имеет прямого отношения к делам министерства обороны, я не чувствую необходимости отдельно подтверждать такие сведения», – сказал замминистра. ТАСС