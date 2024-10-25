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Набиуллина назвала причину роста цен в России

Цены в этом году выросли не из-за структурной трансформации экономики РФ, а в связи с перегревом спроса. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Как уточнила председатель ЦБ, за последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом, по ее словам, рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными корректировками.

«Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения», – подчеркнула Набиуллина.

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Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным вхождение Белоруссии в состав России, но отметил, что у двух стран «общее отечество». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия «никуда не денутся» от общего прошлого. Однако страны уже давно стали суверенными государствами, подчеркнул он.

«У нас общее отечество: от Бреста до Владивостока. <…> Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени», - отметил Лукашенко.

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Стали известны подробности окружения ВСУ в Курской области

Российские военные окружили и начали ликвидировать военных ВСУ в районе трех населенных пунктов Курской области — Погребков, Ольговки и Новоивановки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВС РФ применяют в операции артиллерию, минометы, авиабомбы и беспилотники. ВСУ же пытаются вырваться из окружения и идут в атаку в районе Ольговки и Викторовки.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с начала августа 2024 года. По словам российского лидера, ВСУ даже не понимают, что находятся в окружении.

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МИД прояснил, что сказал Лавров на видео с «наступившим ему на ногу» человеком

В Министерстве иностранных дел отреагировали на распространённое в Telegram-каналах видео с Сергеем Лавровым, на котором показана реакция главы МИД на прошедшего мимо гостя саммита БРИКС, который, предположительно, наступил ему на ногу.

В МИД отметили, что интернет уже наводнили ролики со сгенерированным нейросетями голосом Лаврова.

«Фейку поверили не все: в Телеграм-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, всё проще, и правильный ответ: «Проходи быстрее»?» — говорится в сообщении министерства.

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МУС: ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии, не арестовавшей Путина

Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, заявил, что передал на рассмотрение ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не стала арестовывать российского лидера Владимира Путина во время его визита в страну.

Путин посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября 2024 года.

В заявлении МУС, как пишет РИА Новости, отмечается, что Монголия таким образом помешала органзицации осуществлять свои функции и полномочия по статье 87(7) Римского статута.

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Зеленский назвал дату первого боя ВСУ с солдатами КНДР

Владимир Зеленский утверждает, что северокорейские военные примут участие в первом бое против ВСУ в воскресенье или понедельник, 27-28 октября. Информация появилась в аккаунтах Зеленского в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».

Заявления о военных КНДР Зеленский сделал после доклада главы ВСУ Александра Сырского. Других деталей Зеленский не привел.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

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Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на людей в Петербурге

Мужчина, напавший на посетителей петербуржского магазина, оказался 44-летним жителем Московского района города, сообщает «Фонтанка». По предварительной информации, он «знаком специалистам психоневрологического диспансера».

Telegram-канал SHOT утверждает, что мужчина состоял в чатах помощи украинцам, профессионально занимался фехтованием и работал в спортивной детско-юношеской школе. По информации канала, мужчина живет в семи минутах ходьбы от магазина, в котором он напал на людей.

Днем 25 октября мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета, расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что он вел себя неадекватно, бросался бутылками, а затем схватил с витрины нож и ранил нескольких покупателей.

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Арестованный за оправдание терроризма боец ММА отправился в зону СВО

Боец ММА Ильяс Якубов* из СИЗО отправился в зону специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, уголовное дело в его отношении было прекращено.

Напомним, что по данным следствия, 31-летний Якубов* опубликовал в соцсетях видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева. Спортсмен удалил ролик из соцсети, однако к этому моменту его уже объявили в розыск, а впоследствии задержали. В октябре 2023 года суд отправил бойца в СИЗО.

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В выходные водителей ждут массовые облавы ГИБДД

На дорогах России пройдут усиленные рейды Госавтоинспекции. Как стало известно редакции Quto, профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» пройдут 25-27 октября во многих регионах нашей страны. В рамках рейдов инспекторы ДПС будут «отрабатывать» водителей, которые сели за руль автомобиля нетрезвыми. Впрочем, без внимания также не останутся другие нарушения.

Массовые облавы ГИБДД, как называют рейдовые мероприятия водители, разом пройдут: в Брянской, Калужской, Пензенской и Ульяновской областях, а также республиках Коми и Крым.

«В рамках рейдов будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения», — уточняют пресс-службы региональных управлений Госавтоинспекции УМВД России.

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Гуфу вменяют грабеж группой лиц с применением насилия

© Соцсети

Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже группой лиц в отношении Алексея Долматова, известного как Гуф, который в Апрелевке стал одним из участников потасовки. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие будет просить об аресте музыканта.

"Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. "а", "г", ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия). Ему грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

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