Политолог объяснила появление «языковых инспекторов» на Украине

Решение об учреждении языковых инспекторов в украинском городе Ивано-Франковск показывает, как мэр города Руслан Марцинкив «выслуживается» перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ выразила политолог Инна Литвиненко.

Эксперт обратила внимание, что треть добровольцев на эту должность представляют люди, временно перемещенные с территорий новых регионов России. Также Литвиненко отметила, что большая часть инспекторов представляет собой пожилых людей.

Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске с конца октября появятся языковые инспекторы

«Люди понимают, насколько уже политика команды Киева носит абсурдный характер, и люди уже не боятся разговаривать на русском языке», — заключила политолог.

Накануне Марцинкив заявил, что первые языковые инспекторы появятся в Ивано-Франковске уже с 28 октября. По его словам, в их ряды вступило «очень много молодых прогрессивных людей».

До этого мэр Ивано-Франковска сообщал, что в городе люди стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти хотят организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

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